田中實加造假 陳芳明失望盼尊重台灣史
「灣生回家」作者田中實加身分造假。政治大學台灣文學研究所講座教授陳芳明今天在臉書說，只能表達失望，經過這事件應更加尊重台灣歷史。
紀錄片「灣生回家」監製兼同名著作作者田中實加（陳宣儒）承認身分造假，非台日混血的灣生後代，引發軒然大波。「灣生回家」導演黃銘正下午出面捍衛灣生及這部片，強調「這部電影都是真的」，切割田中實加。
陳芳明晚間在社群網站臉書（facebook）表示，這是進入70歲的第1天，似乎有很多事等待完成。工作前來了許多電視記者，只想更清楚知道他對田中實加造假的看法。
他說，「我只能表達自己的失望，覺得田中實加不僅傷害了灣生世代，也傷害了台灣上一代人，更傷害了這個世代的觀眾與讀者。」他要強調的是灣生故事，非「灣生回家」影片能概括。「那是台灣歷史的一部分，也是日本歷史的一部分。」
陳芳明表示，「那麼多的問題，並非我所能回答。但是，經過這個事件，我們應該對台灣歷史更加尊重。」尤其經過近38年戒嚴統治，一直對那段歷史很不明白。現在可用更開放態度來看先人時，竟然發生造假的事，不能不使人感到失望。1060102
(中央社)
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