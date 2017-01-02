陸基金公司規模排行 天弘基金領跑

我要評比

2016年大陸基金公司規模年終排行榜出爐。據天相投顧統計，2016年底規模位居前3位的分別是天弘基金、工銀瑞信基金和易方達基金。

其中，天弘基金以8449.67億元（人民幣，下同）的總規模領跑114家基金公司，工銀瑞信和易方達兩家公司規模也雙雙突破4000億，分別達到4601.42億元和4135.83億元。

(旺報)