阿緯被拍違停「公車停靠區」：都是丼飯惹的禍
「Lollipop@F」成員阿緯（劉峻緯）日前喜獲女兒「錢錢」升格人父，加上引進的知名香港點心品牌餐廳開了第3家分店，頻傳好消息，但今（2日）他卻被拍到為了買飯違規停車，對此，他坦言做了不好的示範，向大家道歉。
一名網友2日在批踢踢上爆料，表示看到阿緯把車子停在公車停靠區，並拍下照片諷刺他：「身為爸爸的他是否以為這是停車格？整條光復北路都感謝他，為了想買丼飯外帶沒多久塞爆了。」引來網友直虧「滿滿的大停車格」。
據《蘋果日報》報導，阿緯事後即透過經紀公司坦言違規，「我承認都是丼飯惹的禍」，透露自己雖然因一整天沒用餐太餓，也不該貪圖方便暫時違停買飯吃，做了不好的示範，並自我調侃表示「我劉某一介莽夫，最後敗在一碗丼飯身上，在這邊跟大家說聲抱歉，謝謝大家。」
(中時電子報)
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