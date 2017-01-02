伊斯坦堡夜店槍殺案 傳反恐警逮8人

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土耳其多安通訊社（Dogan）報導，伊斯坦堡反恐警察今天羈押8名涉嫌與新年夜店槍擊案有關人士。攻擊行動造成39人死亡，伊斯蘭國（IS）聖戰分子已宣稱犯案。

法新社報導，涉嫌槍手據信仍在逃。槍手衝進伊斯坦堡很時髦的夜店濫殺，遇害的人多數是外國觀光客。

根據美國有線電視新聞網（CNN），受害者國籍涵蓋14個國家，包括印度、摩洛哥、約旦、加拿大、俄羅斯、突尼西亞、沙烏地阿拉伯和科威特。

槍手似乎成功躲開伊斯坦堡在新年期間佈下的嚴密維安，成功逃脫。（譯者：中央社羅苑韶）1060102

(中央社)