土耳其恐攻 習李致電慰問

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針對土耳其伊斯坦堡跨年夜槍擊事件造成39人死亡，中國大陸國家主席習近平今天向土耳其總統艾爾段致電慰問，除向罹難者表示哀悼，並指大陸願與土耳其合作，共同防範和應對恐怖主義威脅。

新華社報導，習近平在給艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的慰問電中表示，中國大陸強烈譴責這一襲擊事件，堅決反對一切形式的恐怖主義，願與土耳其和國際社會加強合作，共同防範和應對恐怖主義威脅。

報導指出，在習近平後，中國大陸國務院總理李克強隨後也隨即向土耳其總理尤迪倫（Binali Yildirim）致電慰問。1060102

(中央社)