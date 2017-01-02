陳凱倫新年換心境 抱感恩心重回大愛台「娘家」

陳凱倫日前到台中主持保全日表揚活動。（取自臉書）

陳凱倫主持功力深厚。（取自臉書）

在剪接室趕期末報告。（取自臉書）

時隔多年重回大愛台訪問。（取自臉書）

專注看著證嚴法師的圖片，內心十分有感。（取自臉書）

向來熱心公益的陳凱倫，時常為慈善活動南北奔波，是許多朋友眼中的「公益超人」，他平時做事也嚴謹認真，2016年底跨年前夕，他受邀主持「台中保全日表揚大會」，光是順流程，提建議、編整脚本到定案，瑣瑣碎碎、鉅細靡遺的前置作業全都親力親為。

最辛苦的挑戰是，正式演出前，他為那些没有經驗、卻可能是首次得獎的保全朋友「臨時加工彩排」，相當耗費心神，但儘管喉嚨講話講到燒聲，仍樂在其中，活動最後還應大家要求獻唱一首現在大陸最火的歌曲〈當你老了〉，氣氛溫馨熱鬧。

他2016年12月30日晚回到台北已精疲力盡，接著從主持人身分切換成製作、導演角色，馬不停蹄飛奔福相數位電影公司為期末報告「你不認識的大愛電視台」進行後製，31日凌晨回到家，太太還調侃他說：「我們那個年代，都是大家互相『照應照應』，作業就交了，你到底在念什麼？」

陳凱倫目前正念台藝大廣電系在職班，他在12小時内後製、剪輯完成了這支10分鐘「你不認識的大愛電視台」，自己都覺得不可思議。

他有感而發地說：「這是我在2016年跨年前夕，最珍貴的歷史紀錄與欣喜的收穫，曾經在那服務10年以上的我，重新踏進久違7年的關渡大愛台，放下過去，轉念，感恩回饋之心，採訪報導我的娘家。在2016年12/28之前，是多麼煎熬的抉擇…我，竟然做到了，製作的初衷，只希望身體力行，讓90後的年輕同學，朋友，藉這段我們從60分鐘製作採訪，到精簡成現在10分鐘，４段精簡訪問版本，重新認識一直在求進步，堅持正向影響力的電視媒體。」

許多慈濟人觀眾至今，只要見到他仍問：「凱倫師兄你何時回來？」他說這支影片不也是答案，年紀漸長，要更成熟面對才叫處事圓融，「這一段～放下過去，走過從前的『新生力量』，就好像過去7年來有些委屈、有些苦，藉由這個影片抒發心情，將它化做影像中文字、對話、製作心情和希望，我對大愛沒其他奢望，只有祝福和感恩的心情，新的年度，我心境打開了，這個跨年讓我有特別深刻體會。」

之所以如此感慨，主因是6年前他兒子陳銳上了社會新聞，以慈濟人自居的陳凱倫，在顧慮大愛台形象及急需接商業活動籌措官司經費的考量下，忍痛離開工作15年的大愛電視台。他當時感到相當低落、怨嘆、沮喪，因他得到的幫助有三分之二是來自教友，後來陳銳和他太太也受洗，慈濟人一度對他不諒解；事隔多年，他因期末報告又重新牽起和大愛台緣分，他說：「大愛無邊界，我現在完全無所求，感恩的心情變成一股力量，只要是慈善、公益的需要我效勞，我一樣會幫忙。」

(中時)