南非台僑之光 李沂庭大學聯招10個A

我要評比

台僑女青年李沂庭去年底大學入學考試拿到10個A的優異成績，表現亮眼，為台僑爭光。豐碩收穫背後是辛勤努力付出、犧牲睡眠與娛樂，卻從未懈怠分擔家務。

18歲的李沂庭畢業於約堡的何里．蘿莎瑞女子中學（Holy Rosary School for Girls），在校成績一向優異。

她在接受中央社記者訪問時說：「我最喜歡的科目是英語和藝術，不過這次入學考試成績最好的是物理科學，獲得95分。」

出生成長於南非的她，可以流利中文交談，可見父母對她不能忘記中文的用心栽培，而她也樂意在繁忙的學校功課外，努力學習中文。

李沂庭親切大方的態度，以及對於自己傑出成績顯得很謙虛，令人印象深刻。

她進一步表示，已經申請開普敦大學醫學院，以及史德蘭波希大學（University of Stellenbosch）的醫學院與精算系，目前還不知道可以獲得那所大學入學許可。

南非第一大報「星報」（The Star）日前也以顯著標題報導李沂庭大學入學耀眼成績。

報導引述中學校長達姆休士（Belinda Damhuis）表示，她對李沂庭的表現深以為榮。

她說：「除了在學業上的認真努力引人注意外，沂庭的虛懷若谷更是一個令人讚嘆的特質。」

昨天元旦升旗典禮上，駐南非公使石澄茂刻意頒發獎學金給李沂庭，表揚她傑出成績，為台僑爭光。1060102

(中央社)