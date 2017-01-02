男友否認 喬治麥可曾多次試圖自殺

英國著名歌手喬治麥可（George Michael）的同性伴侶法迪費瓦茲透露，喬治麥可耶誕節當天被發現在家中去世的前一天晚上，他睡在自己車上。

43歲的法迪費瓦茲（Fadi Fawaz）在倫敦泰晤士河畔村莊戈林（Goring）家中去叫醒他的長期同性伴侶喬治麥可時，發現他已在床上身亡。

他透露，喬治麥克獨自逝於房間的前一晚，他在他的車上睡著了，沒有見到這位「無心的呢喃」（Careless Whisper）一曲主唱者。

法迪費瓦茲還說，一名駭客要為連串聲稱喬治麥可想死並曾試著結束自己生命的推特貼文負責。

談到喬治麥可被發現身亡的前一天晚上，法迪費瓦茲告訴「每日鏡報」（Daily Mirror）的布萊恩（Tom Bryant）：「我並未見到他。那天晚上我在我的車上睡著了，我沒有看到他。」

「最重要的是，警方知道所有的事。」

在聲稱整個週末都在喬治麥可家中度過之後，法迪費瓦茲做了上述透露。

與此同時，法迪費瓦茲的推特帳戶多篇貼文說，喬治麥可「曾多次試圖自殺」，「最後終於成功」。

不過，法迪費瓦茲否認寫了這些推文，並說他的推特帳戶先前遭駭客攻擊後，就已取消。

法迪費瓦茲告訴每日鏡報網站：「我對推特上發生的事感到震驚。我的推特帳號被駭入後，已經關閉。」

親近喬治麥可的友人告訴「每日星報」（Daily Star）：「我們被告知，警方希望本週能與法迪談話，可能在他家裡，或在潘格波恩（Pangbourne）警察局。」（譯者：中央社周慧盈）1060102

(中央社)