韓國爆發禽流感 美國擬向韓國出口雞蛋

在韓國因禽流感導致雞蛋價格躥揚之際，美國官員致力與韓國達成雞蛋出口協議，以緩解美國國內雞蛋供給過剩問題，雙方正就潛在出口條款進行協商。去年美國亦發生禽流感疫情，當時韓國政府禁止美國雞蛋進口，如今韓國也陷入相同困境。

(工商)