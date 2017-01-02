楊采妮42歲有喜 懷孕5個月喊幸福
42歲藝人楊采妮今天宣布懷孕5個月，「小生命在肚子裡好神奇，幸福」，並謝謝大家的祝福。好友梁詠琪說，楊采妮狀態很好，是個快樂的準媽媽。
楊采妮與老公邱韶智結婚3年多，婚後定居新加坡。楊采妮昨天在社群網站微博PO出與老公、好姊妹梁詠琪及李心潔跨年照片，楊采妮用枕頭遮肚，傳出懷孕消息。
經紀公司晚間證實楊采妮已懷孕5個月，但胎兒性別不公布。
楊采妮透過經紀公司表示，接到大家祝福很開心，感覺真的是很奇妙體驗，小生命在肚子裡好神奇，幸福。很感謝、也很幸運身邊好友已經生了，能得到許多支持，以及與她分享寶貴經驗，謝謝大家的祝福。
好友許茹芸說，當然超替楊采妮開心，再度榮升「乾媽」也是肯定必然的，從知道那一刻起就是充滿興奮。這次是老公工作較忙，才沒參加跨年聚會，今年肯定會找時間去看楊采妮，也會一併去馬來西亞探望李心潔和她的寶貝們。
梁詠琪表示，非常開心能和好姊妹一起跨年，楊采妮狀態很好，是個快樂的準媽媽。之後要連續幾個月忙拍戲，才趁新年假期約好與李心潔一家人，一起去新加坡探望楊采妮。1060102
(中央社)
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