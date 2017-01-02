索馬利亞機場遇襲 青年黨犯案
索馬利亞官員說，與蓋達組織結盟的青年黨（al-Shabab）宣稱，對首都摩加迪休嚴密防備的國際機場和附近旅館，發動連環自殺汽車炸彈攻擊，造成9人受傷。警方表示，至少3人喪命。
法新社報導，第一起爆炸發生在摩加迪休機場麥地那大門（Medina Gate）入口，這裡是聯合國、救援機構和外國任務團及包商，以及非洲聯盟駐索馬利亞代表團（AMISOM）總部所在地。
不久以後，來訪索馬利亞的外國遊客喜歡入住的和平飯店（Peace Hotel）外，發生一起更大的汽車炸彈爆炸。
安全官員穆罕默德（Abudkadir Mohamed）說：「與爆炸的規模相較，死亡人數數量很少。」
他又說，至少9人受傷。
青年黨透過所屬媒體安達魯斯廣播電台（Andalus Radio）發布聲明說，他們犯下這起攻擊行動。
美聯社則引述警方說法，自殺炸彈客駕駛載滿炸藥的車輛，在鄰近機場的安全檢查哨引爆，至少3人喪生。1060102
(中央社)
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