施易男芭蕉雨 勾起男神與小貓故事

男神歌手施易男新專輯第3波主打歌「芭蕉雨」的背後，有一段男神與瘸腿小貓的故事。施易男在3年前曾撿到瘸腿小貓毛毛，花了大把銀子讓毛毛恢復正常，如今毛毛已是施易男不可或缺的家人。（時大音樂提供）中央社 106年1月2日

男神歌手施易男新專輯第3波主打歌「芭蕉雨」的背後，有一段男神與瘸腿小貓的故事。施易男在3年前曾撿到瘸腿小貓毛毛，花了大把銀子讓毛毛恢復正常，如今毛毛已是施易男不可或缺的家人。（時大音樂提供）中央社 106年1月2日

男神歌手施易男新專輯第3波主打歌「芭蕉雨」的背後，有一段男神與瘸腿小貓的故事。施易男在3年前曾撿到瘸腿小貓毛毛，花了大把銀子讓毛毛恢復正常，如今毛毛已是施易男不可或缺的家人。

施易男說，遇到毛毛的那天晚上，正是一個下雨的夜，「若不是那個雨夜的一念之間，也不會牽起我和毛毛這麼深的緣分。」

因此施易男詮釋起「芭蕉雨」的意境，更是駕輕就熟。他回想3年前的那個夜晚，毛毛在路上凍到發抖，走路也一瘸一瘸的，帶到動物醫院後，醫生說要截肢，讓施易男心疼不忍。

施易男說，他要醫生不計費用全力救治，在經過多次的開刀、住院和復健，帳單數字不斷增加，直到累計新台幣30萬元時，他決定「救貓就救到底」，不再看帳單，也終於讓毛毛恢復四肢健全的狀態。

直到現在，毛毛一直在施易男家中，成為施易男的家人。

「芭蕉雨」的MV由金曲獎導演陳映之量身打造，運用4K最高技術拍攝，施易男在芭蕉樹影映襯下品茗、閱讀、書寫等悠閒的狀態，讓人忘了時間的存在，工作人員更直呼像是茶品的電視廣告，笑稱茶包、飲料的代言就快來了。1060102

(中央社)