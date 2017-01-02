三星周五公布上季財測 估計營業利益達7.91兆韓元

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三星電子擬於周五公布去年第4季（9至12月）財測，預料晶片業務將是推動該季業績的最大功臣。據數據追蹤機構FnGuide調查，市場預期三星上季的營業利益將達7.91兆韓元（約66.6億美元），遠高於第3季的5.2兆韓元。其中單單來自晶片業務的營業利益便達4兆韓元，超越前季的3.37兆韓元。

估計手機業務所屬的IT和行動部門上季營業利益將達2兆韓元。三星去年第3季受到Galaxy Note 7起火事件衝擊，該季營業利益僅1,000億韓元。

(工商)