軟銀大膽投資 帶動2016年市值激增
軟體銀行（Softbank）2016年市值增加金額傲視所有日本大型企業，凸顯該公司大膽宣布多項有助未來成長的計畫，讓投資人信服並大買軟銀股票。
軟銀2016年市值攀升至8.54兆日圓，較前一年激增16％或1.17兆日圓（約100億美元），增加的市值創下東證一部指數企業中最大。同期東證一部成份股整體市值萎縮2％，降至571兆日圓。
回顧2016年軟銀的重大決策，該公司先是在年初宣布實施庫藏股計畫，7月買下英國晶片設計大廠安謀（ARM），10月又與沙烏地阿拉伯共同成立規模高達1,000億美元的科技基金，12月軟銀社長孫正義拜會美國總統當選人川普，提出在美國投資和創造就業機會的計畫。
(工商)
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