親友年邁生病 法國勞工可請3月假照護

法國勞工自今年元旦起，若有年邁、生病或肢體障礙的親友無法獨自生活，需要照料，可申請「親友照護假」，一次可請3個月，但不支薪。

這項規定生效後，不只是家人，即使需要照顧的對象與勞工本人沒有親屬關係，也可申請。

世界報（Le Monde）引用社會保險集團Malakoff Mederic的數據報導，有此需求的勞工一年比一年多，尤其超過50歲的勞工每5人就有一人身邊有親友需要照料，而且10年內，比例可能增加到每4人就有一人。

身邊若有親友需要寸步不離的照顧，會讓勞工產生很大的心理壓力和疲累，出勤率也比一般勞工低，平均一年比沒有親人需要照護的勞工多請16天假。

法國阿茲海默協會（France Alzheimer）調查，79%的勞工認為要兼顧工作和照護者的角色，非常困難。

依據新法規定，勞工身邊若有無法獨立生活的親友需要照顧，一次可請3個月假，期間不支薪，估計有400萬人受惠。1060102

(中央社)