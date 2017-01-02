明仁天皇退位前最後一次？ 近10萬人湧皇居拜年

明仁天皇（左）與美智子皇后（右）一如慣例，上午佇立在皇居的長和殿陽台上，微笑揮手向來訪民眾致意。（美聯社）

日本民眾情緒高昂地在皇居前呼喊「萬歲」。(美聯社)

天皇夫婦(中)與皇太子夫婦(左)、秋篠宮夫婦(右)在長和殿陽台上，向來訪民眾致意。(美聯社)

大批日本民眾湧入皇居前，手持國旗向明仁天皇等皇族拜年。（美聯社）

今(2)日東京天氣睛朗，當地時間上午9時半皇居正門一開啟，等候多時的1萬1千名民眾通過二重橋，朝皇居宮殿方向前進。宮內廳表示，或許受到天皇表明退位之意的影響，前來皇居拜年民眾人數比往常爆增。今年的皇居拜年，也可能是83歲明仁最後一次以天皇身分出席。

NHK報導，明仁天皇偕美智子皇后與皇太子夫婦、皇族等人一如慣例，上午佇立在皇居的長和殿陽台上，微笑揮手向來訪民眾致意。

天皇致新年賀詞說，「恭賀新喜。真的很高興能跟大家一起慶祝新年。希望今年大家都能平靜、心靈富足地過個好年。一年之始，我也祈禱今年日本和全世界的人都能平安。」

據了解，這次前來皇居拜年民眾約近10萬人，人數僅次於當年雅子妃嫁入皇室的首次新年亮相。

宮內廳表示，可能是天皇去年表明退位心意的影響，讓更多民眾想前來拜年。

來自神奈川縣26歲女性表示，本來對皇室並沒有特別想法，但去年天皇表達退位之意，為了表達對他的感謝，也希望他能能好好地活下去。今天看他狀況很好，覺得開心。

為天皇明仁量身訂做的退位特例法案，日本政府已決定1月向國會提出，法案若過關，明仁退位後將改稱「太上天皇」，長子德仁繼位為日皇，次子秋篠宮則升為皇太子。

(中時電子報)