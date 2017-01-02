國共論壇不保？游錫堃：沒份量中共也會不理你

自2006年開始的國共論壇，傳出有可能在年後成為絕響。圖為2015年時任國民黨主席的朱立倫（前左）出席國共論壇，前右為中共中央政治局常委、全國政協主席俞正聲。(中央社)

中國國民黨與中國共產黨自2006年開始舉行國共論壇，但卻有媒體報導國共論壇可能在明年後停辦，前行政院長游錫堃對此發表看法，表示國民黨若沒有選票，就沒有份量；沒有份量，中共也會不理你，而想要有選票唯有放棄「中國」擁抱「台灣」。

國共論壇，即是兩岸經貿文化論壇，是由前國民黨主席連戰所促成的國共兩黨溝通平台，在會中達成許多文化交流、經濟合作、和平發展等協議。不過有媒體報導因中國方並不看好國民黨再起，因此國共論壇可能在年後國台辦主任張志軍卸任後成為絕響。

游錫堃在臉書上引述該報導，並對國民黨提出建言，表示沒有選票，就沒有份量；沒有份量，中共也會不理你。而政黨要有選票，就要接地氣；游錫堃說國民黨要接地氣就必須轉型，方式「唯有放棄『中國』擁抱『台灣』」，成為「台灣國民黨」，國民黨才可能還有未來！

(中時電子報)