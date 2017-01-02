中共第23艘054A護衛艦加入東海艦隊

解放軍海軍濱州號護衛艦，可能投入未來對台灣的入侵行動。（解放軍海軍）

中國人民解放軍海軍的第九艘054A護衛艦，根據《外交家》雜誌的報導已經於12月29日加入東海艦隊。

這艘護衛艦被命名為濱州號，其加入東海艦隊的主要任務之一，就是在未來支援針對台灣的兩棲登陸行動。目前，解放軍海軍在南海的護航任務，也是由054A擔當大任。濱州號是解放軍海軍的第23艘054A，也是東海艦隊麾下的第九艘054A護衛艦。到了2018年，預計還會有四艘054A護衛艦進入解放軍海軍服役。

《外交家》指出，一艘054A護衛艦的造價為348萬美元。054A已經有豐富的海外服務經驗，曾經被派往亞丁灣執行海盜打擊任務。在2015年與2016年與俄國海軍太平洋艦隊舉行的聯合演習中，054A也都扮演過吃重的角色。就連與美國舉行的聯合搜救演習中，也能夠看到054A的身影。擁有「中華神盾」外號的054A，是目前解放軍海軍最先進的水面戰鬥艦。

除了紅旗-16中程防空系統外，054A還裝有32連裝的垂直發射系統，可發射反艦、反潛與防空武器。另外還裝備俄製AK-630全自動方陣快砲，再加上中共仿製的76mm艦砲。一部份的054A護衛艦，據說還被裝上了可變深度聲納與拖曳陣列聲納以提升反潛能力。054A艦尾的甲板上，則可停靠K-27或者直-9型直升機，甚至於無人飛機。

(中時電子報)