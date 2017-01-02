跨年3天假期 陸全國1.2億人次出遊

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中國大陸國家旅遊局晚間表示，2016年12月31日到今天的3天假期內，中國大陸各景點遊客累計達1.2億人次，旅遊總收入為人民幣679億元（新台幣約3150億元）。

中新社報導，由於元旦假期僅3天，加上高速公路照常收費，旅遊型態仍以中短途為主。其中短途約1.12億人次，中長途約700萬人次。而休閒遊、鄉村遊、近郊遊為最熱門型態。

報導指出，這3天假期內，中國大陸全國鐵路總運量為2672.7萬人次，增開旅客列車461列；民航總運量則上看260萬人次。1060102

(中央社)