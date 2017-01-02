巴西12月製造業PMI創6個月低點

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市調機構Markit周一公布，去年12月製造業採購經理人指數（PMI）從11月的46.2點降至45.2點，創下6個月來最低點，透露巴西深陷經濟困境短期內難以撥雲見日。Markit經濟學家迪里瑪（Pollyanna De Lima）表示：「今年巴西經濟前景依舊面臨諸多風險，包括勞工市場委靡不振、消費需求薄弱、政府預算刪減，以及政局動盪等負面因素。」

(工商)