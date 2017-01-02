泡麵不吃香 康師傅大陸業績下滑
頂新集團下的「台灣康師傅食品股份有限公司」元旦起解散；而在大陸的康師傅由於方便麵（泡麵）銷售不佳，康師傅控股去年前3季的淨利潤也大跌近4成。
2014年爆發香豬油事件後，引發「滅頂」行動，頂新集團今天證實台灣康師傅元旦已解散，徹底退出台灣。但頂新集團強調，台灣康師傅僅是進口生產設備，早無任何實質營運業務。
頂新集團早在1989年就在北京成立製油公司，1992年推出「康師傅」泡麵後，知名度打開，也不斷拓展經營，目前在中國大陸擁有多個食品公司，還跨足零售流通業和地產業等。
此外，連鎖速食店德克士、連鎖麵包店布列德，以及上海等幾個城市的Family Mart全家便利店，也由頂新集團經營。
頂新集團以泡麵站穩大陸市場，並在台灣設立台灣康師傅公司，授權委託味全生產。
不過，這兩年康師傅泡麵在大陸銷售不佳，影響康師傅控股的營收。
根據中國經營報報導，去年前3季康師傅控股的營收年減9.44%至69.13億美元，淨利潤下跌37.85%至2.13億美元。第3季的業績則較1、2季好轉，主要得益於飲品事業業績拉抬。
報導指出，受到大陸外賣送餐發達的衝擊，加上缺乏創新，康師傅泡麵市場出現萎縮。相形之下，競爭對手統一更注重新品開發。
報導說，康師傅近來推出高價麵食產品，目前還看不出競爭優勢。但長遠來看，發展高端產品有益於提高利潤表現。
根據2016年中國方便食品大會資訊，大陸速食麵產業已連續下滑了4年，而調整還在持續。1060102
(中央社)
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