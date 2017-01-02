馬雲入選印度創投圈年度影響力人物

我要評比

印度科技媒體Livemint評選了2016年印度創投圈年度40大影響力人物，阿里巴巴董事局主席馬雲作為唯一入選的中國人上榜。

據悉，馬雲在印度已經投資了40億元人民幣，2015年9月，阿里印度對印度最大的支付平台Paytm母公司One97 Communications，投資6.8億美元成為第1大股東。

據統計，截至2016年7月，Paytm員工超過5,000名、註冊用戶1.4億、每日完成支付300萬筆，預計年底突破500萬筆。

(工商)