歐巴馬推特連發文 細數任內遺緒

歐巴馬今天在推特（Twitter）細數自己任內留下的功業，將他擔任美國總統的這段時間稱為「我生命中的恩典」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐巴馬在連發7條貼文前，先推文表示：「在我們展望未來的同時，我想花些時間來回顧這8年來，你們讓其成為可能的卓越進步。」

他稱頌「我國史上最長的就業成長期」，並說「醫療花費攀升數十年後，如今幾乎所有美國人都享有負擔得起的健康醫護的財務安全」。

他也提到能源以及外交方面的進展：「我們將外來石油換為潔淨能源，我們將燃料效能標準加倍，並且，我們將行動推廣至全球規模，以拯救我們擁有的這1個星球。」

「更多派駐他地的我國軍隊得以返家，我們也加強美國的領導地位，主要透過外交及與多國結盟，來迎戰全球問題。」

他也說：「從實現婚姻平權，到移除獲得機會的壁障，我們在申明萬物平等的努力上創造了歷史。」

「能做總統為各位效力是我生命的恩典。我很期待做1介公民與大家並肩努力。各位，新年快樂。」

在歐巴馬發表這連串推文前，將在川普（Donald Trump）上任後擔任白宮發言人的史派瑟（Sean Spicer），在美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）上說，川普會立即「廢除多條現任政府過去8年來實施的規章與法案，這些規章法案妨礙了經濟成長與就業創造」。

歐巴馬以前也會使用推特，但從未像他的繼任者，總統當選人川普如此頻繁。

白宮表示，歐巴馬目前使用的帳號@POTUS將轉讓給川普，他的推文將轉移至新帳號@POTUS44保留，新帳號將在他卸任後啟用。

歐巴馬將在1月10日發表最後的告別演說。（譯者：中央社廖禹揚）1060102

(中央社)