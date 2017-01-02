獸媽過世 五月天怪獸忍痛完成演唱會
五月天剛結束9場復刻演唱會，成員怪獸卻是忍著喪母之痛完成。怪獸今天在臉書上指出，每天唱「任意門」時，還是會忍不住落淚，但也感謝其他團員給的溫暖。
怪獸在臉書上說，上個月的某天，他接到一通電話，「我媽，也是你們說的獸媽，離開我們了。」
母親的過世，讓怪獸認為在9場演唱會一定要表現地很好才行，要好到沒有任何遺憾才可以。
怪獸在臉書上表示，每天唱任意門時還是會忍不住落淚，幸好下一首總是有半首歌的暗燈時間，足夠他重整旗鼓，繼續跟大家創造一個個充滿歡笑與感動的夜晚。
怪獸感謝團員持續給他的溫暖，也謝謝相信音樂、必應創造在百忙之中調整總彩時間；更感謝參加告別式的眾多親友，因為「我媽喜歡熱鬧，她看到你們來一定很開心。」
在臉書上，怪獸也向媽媽說「媽媽，您辛苦了，雖然我在這九場演唱會上一直在尋找卻沒有搜尋到您帶著翅膀的樣子，但是演唱會上的每個音符、每個角落都充滿著您的影子。」
怪獸也把「任意門」這首歌獻給媽媽，他說，「任意門這首歌，是我們的故事，起點是行天宮後的老家還有您的包容與愛，請讓我在這裡把這首歌獻給您，媽媽，謝謝你。」1060102
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。