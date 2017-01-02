獸媽過世 五月天怪獸忍痛完成演唱會

五月天剛結束9場復刻演唱會，成員怪獸卻是忍著喪母之痛完成。怪獸今天在臉書上指出，每天唱「任意門」時，還是會忍不住落淚，但也感謝其他團員給的溫暖。

怪獸在臉書上說，上個月的某天，他接到一通電話，「我媽，也是你們說的獸媽，離開我們了。」

母親的過世，讓怪獸認為在9場演唱會一定要表現地很好才行，要好到沒有任何遺憾才可以。

怪獸在臉書上表示，每天唱任意門時還是會忍不住落淚，幸好下一首總是有半首歌的暗燈時間，足夠他重整旗鼓，繼續跟大家創造一個個充滿歡笑與感動的夜晚。

怪獸感謝團員持續給他的溫暖，也謝謝相信音樂、必應創造在百忙之中調整總彩時間；更感謝參加告別式的眾多親友，因為「我媽喜歡熱鬧，她看到你們來一定很開心。」

在臉書上，怪獸也向媽媽說「媽媽，您辛苦了，雖然我在這九場演唱會上一直在尋找卻沒有搜尋到您帶著翅膀的樣子，但是演唱會上的每個音符、每個角落都充滿著您的影子。」

怪獸也把「任意門」這首歌獻給媽媽，他說，「任意門這首歌，是我們的故事，起點是行天宮後的老家還有您的包容與愛，請讓我在這裡把這首歌獻給您，媽媽，謝謝你。」1060102

(中央社)