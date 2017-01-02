泰國兩車對撞起火 25人死亡

泰國東部春武里（Chonburi）今天發生嚴重車禍，兩車對撞引發大火，共造成25人死亡，這是泰國近期發生最嚴重的一起車禍。

根據泰國媒體「泰叻報」報導，一輛載客的麵包車今天下午從東部尖竹汶省（Chanthaburi）往曼谷方向行駛時，在公路上與一輛貨卡車（PICKUP）對撞後隨即引發大火，車上14人被燒死，另外貨卡車上的11人也未能倖免。

由於火勢猛烈，消防車前來撲滅火勢時，只見到一具具被燒黑遺體，慘不忍睹。這兩種車輛是泰國民眾經常使用的交通工具。

自去年12月29日至昨天元旦共有280人死於車禍，這起車禍讓新年假期車禍死亡人數急速攀升至305人。

泰國每年新年和潑水節假期是兩個死亡車禍的高峰期，通常死亡車禍主因是超速和酒駕，不過這起25人喪命的車禍原因是疲勞駕駛或有其他因素，仍待警方調查。

根據調查，全球車禍死亡率第二高的國家就是泰國，尤其是在新年假期和潑水節假期，泰國政府一再提醒民眾小心駕駛，注意安全。不過，今天這起重大車禍可能讓今年新年假期車禍死亡人數創下紀錄。1060102

(中央社)