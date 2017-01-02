美的集團收購庫卡 交易已獲美國批准

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據外媒報導，中國家電商美的集團收購德國機器人製造商庫卡（Kuka）的交易即將完成。庫卡集團宣布，美國外資投資委員會和國防貿易管制理事會已批准美的集團收購庫卡的交易。

2015年8月份美的集團子公司美的國際控股公司持有庫卡集團193.76萬股，持股比例達到5.43％，成為庫卡的第四大股東。去年5月，美的宣布對庫卡的持股比例提升至30％以上，收購金額將達49.9億美元，成為庫卡的第一大股東。

去年8月，美的對外宣布已持有德國機器人巨頭庫卡94.55％股份。11月，美國國家安全顧問小組審查中國美的集團對庫卡的收購交易，而經過長達兩個月的時間，美的收購庫卡終於獲得批准。

(工商)