李玉璽替影城站台 自揭把妹招數

李玉璽期待有一天和真命天女約會看電影。（凱擘影城提供）

凱擘影城經理謝桓縉（左起）、區域經理廖英伊、總經理林美瑤、開幕嘉賓李玉璽及大魯閣新時代購物中心店長鄭錦鴻、行銷部副理張瑞玲。（凱擘影城提供）

凱擘影城在2017年元旦接力進駐台中大魯閣新時代購物中心，開幕第一天主打首波活動「凱擘影城大請客」，果然吸引許多消費者進場，凱擘影城再推「2017凱擘影城伴你99」活動，並邀請到新生代偶像男神李玉璽今2日前來凱擘影城站台揭幕。

目前影視歌三棲的他，笑說現在熱愛電影的程度和音樂創作不相上下，也希望和未來戀人一起看遍所有電影，自曝過去追女秘訣就是從「內在美」下手，不只觀察對方個性去挑選電影類型，還會貼心買好點心套餐，她只要人出現就好，甜蜜發言讓現場粉絲都尖叫羨慕。人氣超高的李玉璽在新年初始就工作滿檔，看到今天前2017位幸運觀眾可以用99元看電影，再親自抽出3位幸運得主，送出2017年每月免費看乙部電影的超級大獎，直呼：「好羨慕今天的幸運兒！希望未來凱擘影城改裝後可以再來宣傳，用一場電影的時間好好休息，再繼續衝刺宣傳行程。」

演出《我的少女時代》而家喻戶曉的李玉璽，可說是因為電影而大大改變了演藝之路，苦練演技時受到許多影史經典啟發，從此每週至少進一次戲院看電影，同時刺激音樂創作靈感和訓練演員神經，直讚這是訓練全方位藝人最有效率的方法。但個性直爽的李玉璽也大方表示：「在拍《我的少女時代》《惡作劇之吻》的時候，我們幾個就會一起約去看電影，除了朋友之間增進感情，這也是讓曖昧加溫最快的方式！其實電影口味因人而異，一般男生約會都選愛情喜劇片這類安全牌，但我都會認真觀察對方個性去精心挑選，然後預先買好點心套餐，讓她感受到最完美的觀影體驗。」言談中露出靦腆表情又公開宣言等待真命天女出現 ，引發現場粉絲尖叫聲不斷。

凱擘影城是由凱擘、台灣大哥大、富邦金創共同投資打造的影城品牌，未來將靈活運用台灣大哥大數位資源及科技，富邦集團旗下專業金融商品，跨界結合各領域最新潮流代表，與消費者開啟最直接即時之對話互動，相信也會是最了解年輕人的影城！李玉璽身為年輕世代男神也提出觀察心得，坦言：「現在看電影已經是大家最基本的娛樂選擇，除了電影本身之外，我也期待影城能夠帶給消費者出乎意料的驚喜和創意服務。」

凱擘影城總經理林美瑤則表示：「凱擘影城也期許自己是一個跨界娛樂平台，讓音樂創作者和其他藝術領域創作者有更多被大家認識的機會。接下來也有一系列改裝計畫，從設備到內裝都將帶給各位嶄新感受，提供給台中消費者們，更好更完善的觀影體驗。」

凱擘影城開幕期間祭出多重超值好康活動，「早鳥會員搶先禮」熱情招募會員，1月1日至1月31日活動期間，凡購買會員套票乙套，即可成為凱擘影城正式會員，享有會員優惠價格、所有影城活動優先參與權利以及會員獨享生日禮，活動期間週週再抽iphone7！各項好康活動快訊請鎖定凱擘影城官方粉絲專頁。

(中時)