歐巴馬下周二在芝加哥發表卸任演說

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白宮發聲明表示，美國總統歐巴馬預定1月10日在家鄉芝加哥發表卸任演說。(美聯社）

白宮稍早發布聲明表示，美國總統歐巴馬（Barack Obama）預定下周二（1月10日）在家鄉芝加哥發表卸任演說。自從川普（Donald Trump）當選下任總統以來，雙方在政權交接上已出現不少政策對立的情形，因此下周二歐巴馬的演說內容格外吸引外界關注。

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