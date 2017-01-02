網友惡搞合成P圖 周杰倫嗆：不要讓我遇到
天王周杰倫近年升格人夫、人父後，婚前的火爆個性收斂不少，被認為變溫柔許多，有時還會露出嬌羞笑容，萌樣被網友封為「小公舉（小公主）」，近年他也常在臉書發文和粉絲互動，今（2日）他就貼出網友惡搞的合成圖，作勢嗆聲說：「最好不要讓我遇到」。
周杰倫今在臉書PO出網友惡搞電影《出神入化2》的電影海報，放話：「我在網路看到這合成，這到底是誰弄的，最好不要讓我遇到」，接著他又立即轉變語氣說：「如果讓我看到，我一定親自上前說......謝謝你」，並笑稱網友合成的還可以，相當逗趣。網友見狀，紛紛留言虧他「魔羯倫已經從悶騷變明騷了」、「唉唷，不錯喔，幽默」，直喊越來越喜歡這麼萌的天王。
(中時電子報)
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