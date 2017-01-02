狠心父母虐殺3歲女兒 科威特法院判絞死
科威特法院聲明表示，法院今天判處一對夫婦死刑。這對夫妻因在3歲女兒身亡前一直予以虐待而獲罪。科威特執行死刑的方式是繯首絞死。
法新社報導，這對父母都是科威特人，去年5月被捕後，被控在女兒身亡前持續毆打和虐待她，並將她的遺體放在冰箱長達一週
法院聲明只提到了判決，但據有關這對夫婦被捕時的報導，兩人因為女兒持續哭鬧而惱火。
據科威特內政部，警方發現女童肩上和腿上的燒痕後，以謀殺罪起訴26歲的父親布汗（Salem Buhan）和23歲的母親胡笙（Amira Hussein）。
內政部還說，這對夫婦都是毒品成癮者。
這次並非終審判決，還必須經由上訴法院和最高法院審查。
科威特執行死刑的方式是繯首絞刑。
除了在2013年中執行了5名男子的死刑，這個波斯灣酋長國自2007年以來已停止執行死刑，不過死囚牢房還關著數十名男女死刑犯。（譯者：中央社周慧盈）1060102
(中央社)
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