巴西監獄暴動 約60人死亡

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巴西安全官員今天對環球電視新聞網（Globo News）表示，亞馬遜叢林裡的瑪瑙斯市（Manaus）發生血腥監獄暴動，造成約60人喪命。

路透社報導，亞馬遜省（Amazonas）安全部門負責人方提斯（Sergio Fontes）告訴環球電視網，他擔心會找出更多死者。

暴動自昨晚開始，因敵對的毒品幫派互鬥而爆發。

倫敦「每日郵報」（Daily Mail）報導，瑪瑙斯市監獄昨起發生暴動，談判人員仍企圖拯救7名被挾持為人質的獄卒。暴動據報因缺水引起，死亡的獄犯超過80人。（譯者：中央社羅苑韶）1060102

(中央社)