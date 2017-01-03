北市套房驚傳命案 女死男傷送醫

台北市南京東路套房深夜傳出命案。（胡欣男翻攝）

台北市南京東路三段的出租套房，昨（2日）深夜傳出命案，警消接獲報案破門，發現年約30歲男子受傷躺在客廳，浴室內則有一絲不掛的30多歲女子明顯死亡多時，警消將男子送醫急救，初步調查並無外力侵入跡象，現場有許多不明藥袋，全案是相約自殺或有加工自殺嫌疑，仍待警方調查。

台北市消防局昨晚10時許接獲報案，陪同報案女子前往出租套房破門，驚見這起一死一傷命案。據了解，報案人是重傷男子的前女友，她說接到男子求救電話，覺得有異狀，報案前往察看，當時男子還能自行開門，但意識不清；送醫急救後，目前已恢復意識。

警消在浴室找到女子屍體，全身一絲不掛，已有屍斑，明顯死亡。

警方目前封鎖現場調查，現場凌亂，尚未找到遺書，有很多藥袋；因沒有炭盆，也測不出一氧化碳濃度，警方懷疑應非燒炭自殺，恐係服用藥物致死，全案調查中。

(中時)