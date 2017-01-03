泰軍方稱不會再政變 議員指選舉須延期

我要評比

泰國軍方可能在過去80年成功奪權12次，但陸軍總司令柴隆差說，軍事政變已正式成為過去。另外，軍政府支持的國家議會1名議員說，泰國必須將大選延後到2018年。

法新社報導，這項評論成為社群媒體上的笑柄，因為軍方推翻民選政府記錄罄竹難書，最近一次是2014年的政變，讓現在的軍政府奪下政權。

軍方承諾一旦新憲法頒布就會舉行選舉，然而選舉日期一延再延。

泰國媒體今天刊登柴隆差（Chalermchai Sitthisat）的訪談，他被問到若軍方厭惡的文職政客又經選舉重回執政，軍方是否會介入？

他說：「我能確認不會有政變。必須政變的理由是什麼？不會有政變。我們已經（從過去）發生的事情有所學習。」

泰國一名民眾在臉書貼文說：「如果軍方那樣說，意味他們一定會反其道而行。」

國民議會（National Legislative Assembly）議員頌德（Somjet Boonthanom）告訴路透社，選舉可能會延後到2018年3月或4月。

他說：「這不是延後，但因為草擬選舉法錯綜複雜，選舉不會在今年發生。」

直到目前，軍政府仍表示2017年底會舉行選舉。

總理發言人山沈（Sansern Kaewkamnerd）表示：「就政府而言，我們維持預定計畫。國民議會的談話是他們自己的意見。」1060102

(中央社)