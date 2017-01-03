NBA》老鷹大換血 要賣米爾沙普與柯佛
2014-15球季打出令人驚豔的60勝佳績後，老鷹隊本季將面臨全面換血。他們當時是一支戰力非常均衡的球隊，先發5人得分都達兩位數，而且最高的不超過17分，與其他倚仗巨星撐場的球隊截然不同，但這個陣容不會維持太久了。
根據ESPN的消息，老鷹已經開始計畫送出明星大前鋒米爾沙普(Paul Millsap)，他本季結束後還有2147萬美金的球員選項。由於米爾沙普已累積10年資歷，他今夏幾乎篤定會跳脫合約，尋求3000萬美金的年薪。老鷹決定先下手為強，在2月份的交易大限前將他送出，以免血本無歸。
此外，柯佛(Kyle Korver)、施弗洛夏(Thabo Sefolosha)也被列進交易名單，他們的合約都已經是最後一季。加上控衛提格(Jeff Teague)季前被交易至溜馬，中鋒荷福德(Al Horford)跳槽去塞爾提克，這代表老鷹兩年前的60勝先發陣容將會全數清空，以新加盟的中鋒「魔獸」霍華為核心，換上一批新面孔。
不過ESPN也指出，老鷹隊的索價很高，要賣出米爾沙普並不容易，很可能會在交易大限「流標」。其他媒體則分析，本季東區戰況吃緊，若賣掉米爾沙普，老鷹將很難闖進本季的季後賽。
(中時電子報)
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