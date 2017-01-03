獨家》敲定！蔡 洪訪美「打擂台」

蔡英文出訪中南美回程過境美國舊金山時，將下榻機場附近的凱悅酒店，並於14日中午於該酒店內舉行僑宴。(圖:陳子巖攝)

洪秀柱一行將下榻於舊金山國際機場附近城市福斯特市的皇冠酒店。(圖:陳子巖攝)

針對蔡英文總統率團赴中美洲訪問、並安排在美過境，國民黨海外黨部已做好了安排國民黨主席洪秀柱來舊金山與蔡總統「打擂台」的規劃與對策。

據本報記者掌握的最新獨家消息，預計將於1月7日至15日出訪的蔡總統一行，在中美洲四國結束行程之後將於1月13日夜間抵達舊金山，並下榻舊金山機場附近的凱悅酒店。蔡總統將於14日中午在下榻酒店舉辦僑宴。在僑宴結束之後，蔡總統一行將於當日下午搭乘專機返台，預定15日晚抵達台北。

籌備「舊金山灣區僑學界歡迎中國國民黨主席洪秀柱蒞臨」相關活動的人士透露，國民黨中央已針對蔡總統的過境美國行程特別也安排了相關的打擂台活動。據指出，國民黨主席洪秀柱將率團於1月13日抵達舊金山，並將在舊金山做3天的停留與活動。洪秀柱一行將下榻於舊金山國際機場附近城市福斯特市的皇冠酒店，該酒店東主為華僑實業家蔡實鼎，蔡實鼎也是堅定的挺柱者。

海外國民黨各級幹部已分別於近日兩度召集會議決定：除了將分別於1月14日和15日在南、北灣舉辦兩場大型餐會之外，並將於15日下午舉辦一場籌款演講會，希望能號召5百位支持者與會。負責籌備這一相關活動的中央海外部義務副主任鍾維君指出，海外國民黨黨部預計透過這些活動將可望籌到20萬美元。

國民黨駐美總支部定於1月3日召開記者招待會公布洪秀柱率團訪美的相關行程與活動。

(中時電子報)