NBA》波神累了？尼克挨批壓榨球員
尼克前鋒「波神」波爾金吉斯(Kristaps Porzingis)因左腳肌腱痠痛，他在12月的投籃命中率下跌，年末對火箭一役更是他本季首度缺陣。《紐約郵報》報導，一名熟知歐洲籃球的NBA球探指出，波神顯然很累了，讓他身體不適的元凶正是總教練荷納塞克無情的壓榨。
波爾金吉斯今年才21歲，他的身體還未完全成長，加上他221公分的身高，難以應付太長的上場時間。然而荷納塞克表示，「年輕球員應有更多的上場表現機會，以發揮他們的最大效能，藉此可讓老將取得更多的休息時間。」波爾金吉斯是教練口中的年輕球員之一，他本季平均上場時間34.8分鐘，比上季增加6.4分鐘，他的膝蓋、肌腱、韌帶都在快速耗損。
「波爾金吉斯有著巨大的潛力，但他還沒有成熟。」該名球探指責尼克球團短視，教頭荷納塞克眼裡只有戰績，沒有替波爾金吉斯做長遠的打算。尼克主將安森尼也認為，他們迫不及待地將波爾金吉斯推上檯面，這種急功近利的做法給了波爾金吉斯過多的壓力。
話雖如此，進入NBA才第2年的波爾金吉斯，本季場均20.1分、7.8籃板、1.9阻攻，40%三分球命中率，換做是任何教練恐怕也會對他愛不釋手。事實上，體型龐大的「俠客」歐尼爾在生涯第2季的上場時間已有39.8分鐘之多，這是由於黑人球星體能勁爆，NBA教練早已習慣這樣的上場時間安排，似乎不能全怪到荷納塞克頭上。
(中時電子報)
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