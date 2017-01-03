歐巴馬推特發文 細數8年政績

歐巴馬（Barack Obama）2日也在推特上連發文，細數自己8年來任內的政績。

最近的推特很熱鬧，除了候任總統川普愛用推特發表心聲，最近將卸任的美國總統歐巴馬（Barack Obama）2日也在推特上連發文，細數自己8年來任內的政績，更稱擔任美國總統的這段時間為「生命中的恩典」。

歐巴馬先推文表示：「在我們展望未來的同時，我想花些時間來回顧這8年來，你們讓其成為可能的卓越進步。」接著連發7條貼文，他提到任內有美國史上最長的就業成長期，以及醫療改革成果讓美國人享有負擔得起的醫護安全，他也提到美國在能源、外交方面的進展，還有實現婚姻平權等議題。

最後他說：「能做總統為各位效力是我生命的恩典。我很期待做1個公民與大家並肩努力。各位，新年快樂。」

白宮表示，歐巴馬目前使用的帳號@POTUS之後將轉讓給川普，歐巴馬的推文則將轉移到新帳號@POTUS44保留，而新帳號將在他卸任後啟用。

(中時電子報)