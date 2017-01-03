法國員工 下班可拒看工作電郵

法國今年元旦實施的一項新法律，保障員工在下班後可以斷絕工作上的聯繫。(圖:陳子巖攝)

法國勞工部長稱，這項新法將使得員工下班的休息時間獲得尊重。(圖為巴黎艾菲爾鐵塔/陳子巖攝)

下班之後許多人習慣還是會查看工作相關的電子郵件，一看之後又免不了要花時間處理。為了讓員工下班後可以安心休息，法國一項新的勞工法規定，員工在下班後有權斷絕工作上的聯繫。

法國這項新的勞工法從今年元旦起實施，賦予員工「斷絕聯繫權」，在下班後可以不理來自工作上的電子郵件、智能手機以及其他電子裝置的聯繫。

法國勞工部長在一份聲明中指出，「這些措施的設計是為了確保休息時間獲得尊重，並且平衡工作、家庭以及私人生活之間的關係。」

新法律要求雇用50人或以上員工的公司，需要和員工重新協商針對辦公室以外工作電郵的指引，公司有義務要規範工作電郵的使用，以確保員工下班後確實可以休息。

這項法律也是勞工界的一大勝利。法國的工會組織一直在推動「斷絕聯繫」規則，強調數位化科技已經嚴重影響勞工下班後的生活，並強迫員工在非上班時間也不得不處理工作上的業務。

(中時電子報)