法國員工 下班可拒看工作電郵
下班之後許多人習慣還是會查看工作相關的電子郵件，一看之後又免不了要花時間處理。為了讓員工下班後可以安心休息，法國一項新的勞工法規定，員工在下班後有權斷絕工作上的聯繫。
法國這項新的勞工法從今年元旦起實施，賦予員工「斷絕聯繫權」，在下班後可以不理來自工作上的電子郵件、智能手機以及其他電子裝置的聯繫。
法國勞工部長在一份聲明中指出，「這些措施的設計是為了確保休息時間獲得尊重，並且平衡工作、家庭以及私人生活之間的關係。」
新法律要求雇用50人或以上員工的公司，需要和員工重新協商針對辦公室以外工作電郵的指引，公司有義務要規範工作電郵的使用，以確保員工下班後確實可以休息。
這項法律也是勞工界的一大勝利。法國的工會組織一直在推動「斷絕聯繫」規則，強調數位化科技已經嚴重影響勞工下班後的生活，並強迫員工在非上班時間也不得不處理工作上的業務。
(中時電子報)
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