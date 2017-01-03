NBA》黃蜂席勒腦震盪 歸期未定

黃蜂隊中鋒席勒(右)被診斷出腦震盪。(美聯社資料照)

黃蜂重要的禁區長人「帥大個」席勒(Cody Zeller)被放入了聯盟的腦震盪名單。他在前役對戰騎士隊，頭部吃了一記拐子，被診斷出腦震盪，歸期未定。他本季先發29場，平均10.7分、6.2籃板、1.1阻攻都是生涯最高。由於NBA高度重視腦震盪，在相關症狀未消失以前，席勒都不能參與比賽和練球。

2013年選秀時，山貓在第4順位選上席勒，現場的山貓球迷一陣譁然，紛紛報以噓聲，摔帽離去。他們討厭席勒，而席勒首季6.0分、4.3籃板的績效也沒能平息球迷的怒氣。現在山貓改名黃蜂，席勒奮鬥3年後也逐漸站穩腳跟，季外獲得老闆喬丹一紙4年5600萬美金的合約。

(中時電子報)