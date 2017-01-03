美農業部長首選：前喬治亞州長帕度

我要評比

美國總統當選人川普政權交接小組的1名官員透露，喬治亞州前州長帕度（Sonny Perdue）是川普首要的農業部長人選。

帕度原為民主黨員，後加入共和黨，創辦了1個經營穀物和肥料的企業。他在2003─2011年擔任過喬治亞州兩任州長。1060103

(中央社)