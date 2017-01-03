製造業堅挺激勵 歐股新年開紅盤

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歐洲主要股價指數今天在2017年第1個交易日因受製造業報告堅挺激勵，在交易清淡下紛紛衝上新高。

法蘭克福DAX 30指數勁揚117.27點或1.02%，以11598.33點作收。

巴黎CAC 40指數漲20.07點或0.41%，收在4882.38點。

倫敦股市因逢假日休市1天。1060103

(中央社)