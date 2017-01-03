全美對年輕人最致命的城市竟在…
您知道去年對全美的年輕人來說最致命的城市在哪裡嗎？伊利諾州的芝加哥，去年發生762宗謀殺案，是當地二十年來最致命的一年。在全美大城市當中，芝加哥的年輕人謀殺率，高過紐約和洛杉磯而躍居首位。
芝加哥2016年罪案頻發，跟2015年相比，光是謀殺案(murder)就上升了50%。去年夏末，芝加哥就累計發生了500宗謀殺案，比2015年全年發生的謀殺案數目還多。
CNN分析了芝加哥警察局的數據指出，該市南區和西區共五個警區去年的謀殺案增幅最為明顯，比前一年激增接近2/3。以每日罪案的統計數據來看更可怕，光是去年父親節的周末，芝加哥就發生12宗謀殺案，其中最年輕的受害人僅16歲；聖誕節周末期間，也有12人被謀殺，警方調查的槍擊案件也高達27宗。
以年輕族群的謀殺率來比較的話，在全美的大城市當中，謀殺率最高的城市便是芝加哥，其次分別是洛杉磯和紐約。
不過，如果在全美範圍以總人口數計算謀殺率，芝加哥還排不上全美最多謀殺案的城市，包括紐奧爾良、聖路易斯、底特律和巴爾的摩，謀殺率還高過芝加哥。
(中時電子報)
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