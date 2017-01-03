圖輯》網壇百大美女 詹家姊妹再度進榜

詹詠然(左)與妹妹詹皓晴。(摘自詹皓晴臉書)

《WTA hotties》網誌評選出2016年100名實力與外貌兼具的網壇美女，今年由斯洛伐克女將西布可娃掄元。榜眼為「丹麥甜心」沃茲妮亞奇。第3名為日前宣布退休的塞爾維亞女將伊凡諾維琪，她曾多次名列榜首。

台灣女將詹皓晴連續5年上榜，去年起詹詠然也加入排名，姊妹倆並列第58名(去年第60名)，她們是唯一上榜的亞洲球員。第4名為「加拿大精靈」布夏。目前因禁賽停賽的莎拉波娃雖然無球可打，依然高居第5名，她歷年來皆與伊凡諾維琪長期盤據前3名。威廉絲姊妹因戰績差距較大，小威排名第11，大威第55。

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斯洛伐克女將西布可娃。(美聯社資料照)

丹麥女將沃茲妮雅琪。(美聯社資料照)

塞爾維亞女將伊凡諾維琪。(美聯社資料照)

加拿大女將布夏。(美聯社資料照)