NBA》十大中距離殺手 甜瓜排第2

尼克隊安森尼(右)是當今罕有的中距離殺手之一。(美聯社資料照)

在小球戰術當道的NBA，三分球與快攻成了球隊攻城掠地的主要手段，以中距離克敵的球隊愈來愈少。1996年由喬丹領軍的公牛隊，每場比賽有將近30%的得分來自中距離跳投，當年還有球隊的中距離得分比率將近40%。

20年後的今天，只剩下馬刺、活塞、尼克等球隊還在維持老派的打法，馬刺隊中距離取分比率是全聯盟第一，但也只剩下21%。甚至還有火箭、籃網這類完全不使用中距離取分的球隊，在中距離逐漸淡出球場之際，美媒《Hoops Habit》評選出現役球員裡最強悍的10名中距離殺手。

尼克隊「甜瓜」安森尼是眾所周知的單打好手，他每場比賽平均出手8.4次中距離跳投，位居聯盟第3，並且有43.4%的高命中率。安森尼偏好自己控球，因此他的攻擊動作幾乎都可以獨自完成，不太需要隊友的配合，但即使是這樣，他也只能在這張榜單上排行第2。

榮登當今中距離頭號殺手的是暴龍後衛迪羅薩，他場均10次中距離出手排行第1，命中率43.3%。迪羅薩的進攻風格相當類似當年的喬丹，他很少投三分球，全倚仗神準的中距離克敵，並且他與安森尼一樣擁有獨立完成進攻的能力。事實上，迪羅薩本季一個人的中距離出手次數就超越了火箭整隊的出手數，加上場均27.5分的高效能，穩坐當今頭號中距離射手。

勇士隊克雷湯普生擁有最優秀的49.4%中距離命中率，但是他每場僅出手5次中距離，而且絕大部分仰賴隊友的助攻。這並非代表湯普生不能單打，而是勇士隊的快速傳導戰術所造成。勇士隊並不是最依賴三分球的球隊，但他們是快攻取分最多的球隊。湯普生在這張榜單上仍排到了第5名。

其餘上榜的球員還有拓荒者麥柯倫(3)、鵜鶘「一眉哥」戴維斯(4)、快艇保羅(6)、騎士厄文(7)、馬刺里歐納德(8)、溜馬保羅喬治(9)、馬刺隊艾卓吉(10)。

90年代的NBA有25支球隊的中距離得分比率超過三分球，今日公牛隊則是聯盟唯一1支中距離得分比率超過三分球的球隊(只多出0.3%)，顯而易見的是中距離投籃即將成為一門失傳的藝術。

(中時電子報)