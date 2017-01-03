巴西監獄幫派械鬥 死者慘遭斬首肢解
巴西官員今天表示，亞馬遜州（Amazon）1座監獄內的2個幫派爆發衝突，人犯殘忍攻擊對手，甚至將對方斬首和肢解，造成至少60人喪命。
亞馬遜州公共安全廳長方提斯（Sergio Fontes）表示，此次17個小時的暴動是在昨天下午爆發，持續到夜間。這座監獄位在亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）郊區。
方提斯說，這是該州監獄歷來「最大規模的屠殺」，也是拉丁美洲各國10年來死傷最嚴重的監獄暴動之一。
攝影記者在現場目擊，監獄中庭的水泥地上和推車上堆疊著血淋淋和燒焦的屍體。
至於在監獄外，全副武裝的警察正追捕數十名逃犯。這些人犯經由現已發現的獄中地道外逃。1060103
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。