巴西監獄暴動 斬首棄屍 至少80人死
巴西一個高度戒備監獄發生大規模暴動，衝突激烈持續約一天，許多囚犯被斬首拋出圍牆，現場血腥慘不忍睹，多名警衞被脅持，最終導致80人死亡。
巴西亞馬遜州（Amazonas state）首府瑪瑙斯（Manaus）1日Anisio Jobin監獄驚傳暴動事件。
分別屬於兩大幫會的囚犯為了爭奪控制權火拚，趁元旦日的家屬探監時間攻擊警衞，趁機作亂，多名囚犯趁亂逃走。還有至少6名囚犯被斬首，甚至還有人慘遭分屍，屍體再扔出監獄窗外，暴動囚犯一度挾持12名獄警和74名囚犯。。
當地官員表示，此次血腥暴動是獄中幫派互相火拼，所幸目前局勢已受到控制，經過談判，囚犯釋放被挾持的12名獄警，但仍在清點囚犯數量，以確認死亡及越獄人數。
據了解，出事的監獄原本只能容納454名犯人，但卻囚禁了逾1108人。巴西的監獄經常人滿為患加上環境惡劣，囚犯暴動時常發生。當局拒絕透露到底有多少囚犯趁亂逃獄，強調至今已捉回20名逃犯。
(中時電子報)
文章來源：At least 80 prisoners killed in Brazilian jail riot as corpses thrown from windows by rampaging inmates
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