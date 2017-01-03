東北風稍增強 北台灣溫降有雨
中央氣象局表示，由於東北風稍增強，今天北部及東北部高溫和昨天相比下降約2至3度，至於中南部及花東變化不大。另外，北部及東半部雲量增加，轉為有局部短暫雨，中南部仍維持多雲到晴。
氣象局說，今天的天氣會有些轉變，由於東北風稍增強，北部及東北部高溫在攝氏24度左右，和昨天相比下降約2至3度，至於中南部及花東高溫仍可達25至27度，變化不大，各地低溫大多在18至20度，中南部日夜溫差較大，提醒大家留意氣溫的變化並適時增減衣物。
天氣方面，在北部及東半部雲量增加，並轉為有局部短暫雨，而中南部仍可維持多雲到晴。
氣象局也指出，東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區仍有長浪出現的機率；中部以北、東南部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域地區易有8到9級強陣風，風浪轉大，前往海邊活動請注意安全；清晨在中南部仍有局部霧發生的機率，行車請多加留意。
今天金門及中部地區AQI為對敏感族群不健康，雲嘉南局部地區及高屏地區為對所有族群不健康，其他地區良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060103
(中央社)
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