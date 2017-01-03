東北風增強 北部降溫有雨 明再轉晴
今天2017第一個上班日，受到東北風稍增強影響，北部及東北部天氣將略轉涼，北部及東北部高溫在24度左右、中南部及花東高溫仍可達25至27度，各地低溫大多在18至20度。
降雨方面，除北部及東半部雲量增加，有局部短暫雨外，其他地區及澎湖、金門、馬祖則維持多雲到晴的天氣。而從明天開始一直到周六，各地都是較為穩定的天氣，建議大家可以好好把握這樣的好天氣，曬洗衣物或是安排出遊都是不錯的選擇。
今天東半部及恆春半島沿海地區仍有長浪出現的機率；中部以北、東南部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域地區易有8到9級強陣風，風浪轉大，前往海邊活動請注意安全。
至於在今天空氣品質部分，金門及中部地區AQI為對敏感族群不健康，雲嘉南局部地區及高屏地區為對所有族群不健康，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
關鍵字：天氣
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