NBA》毫無懸念 哈登獲單周最佳球員

火箭隊哈登獲選西區單周最佳球員。(美聯社資料照)

NBA於3日公布了上周最佳球員，也就是自耶誕節到新年這段期間的東西區最佳球員。東區由巫師隊控衛沃爾獲得，他率隊3戰全勝，個人平均24.3分、13.0助攻、5.3籃板與2.7抄截，包括一場36分、11籃板、9助攻的演出。

然而碰上西區的得獎者，沃爾只能自嘆「小巫見大巫」。火箭隊控衛「大鬍子」哈登率隊4戰全勝，平均37.3分、12.5助攻、9.8籃板，加上一場空前的53分、17助攻、16籃板的特大號大三元，這不僅是單周最佳表現，簡直是世紀的最佳表現。這是哈登本季第2度獲獎，追平了雷霆隊韋斯布魯克，他也成為韋斯布魯克爭奪年度MVP的頭號勁敵。

(中時電子報)