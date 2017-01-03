敘反軍宣稱 暫停和談前協商

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大約10個敘利亞反政府團體今天宣布，由於政府方面「違反」4天來的停火，他們已暫停本月在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）舉行和談前的協商。

這些團體發表聯合聲明說：「由於違反停火情事持續不斷，反政府派系宣布．．．凍結一切與阿斯塔納談判有關的協商。」

阿斯塔納和談計畫在元月底召開，由支持敘利亞政府的俄羅斯和支持反政府軍的土耳其發起。1060103

(中央社)